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الثلاثاء 29 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

الرئيس التونسي يلتقي وزير داخلية كوريا الجنوبية

الرئيس التونسي قيس
الرئيس التونسي قيس سعيد
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التقى الرئيس التونسي قيس سعيِّد اليوم بالعاصمة تونس، وزير الداخليّة والأمن الكوري الجنوبي جيان هاي شيول.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والّرقميّة فضلا عن المجال الأمني.

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