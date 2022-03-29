الرئيس التونسي يلتقي وزير داخلية كوريا الجنوبية

الثلاثاء 29/مارس/2022 - 03:39 ص

التقى الرئيس التونسي قيس سعيِّد اليوم بالعاصمة تونس، وزير الداخليّة والأمن الكوري الجنوبي جيان هاي شيول.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والّرقميّة فضلا عن المجال الأمني.