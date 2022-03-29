التقى الرئيس التونسي قيس سعيِّد اليوم بالعاصمة تونس، وزير الداخليّة والأمن الكوري الجنوبي جيان هاي شيول.
وتم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة في المجالات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والّرقميّة فضلا عن المجال الأمني.
بوابة العرب
الرئيس التونسي يلتقي وزير داخلية كوريا الجنوبية
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التقى الرئيس التونسي قيس سعيِّد اليوم بالعاصمة تونس، وزير الداخليّة والأمن الكوري الجنوبي جيان هاي شيول.
التقى الرئيس التونسي قيس سعيِّد اليوم بالعاصمة تونس، وزير الداخليّة والأمن الكوري الجنوبي جيان هاي شيول.