الثلاثاء والأربعاء.. إعلام القاهرة تنظم ورشة "تطبيق المستقبليات على الأفراد"

الإثنين 28/مارس/2022 - 11:59 م

تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والأستاذة الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام، وإشراف الأستاذة الدكتورة عواطف عبدالرحمن، الأستاذة بقسم الصحافة، تنظم كلية الإعلام ورشة تحت عنوان " تطبيق المستقبليات على الأفراد"، على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 29 و30 مارس الجاري، بمشاركة الفريق الأكاديمي من أقسام الصحافة والتليفزيون والعلاقات العامة.

تهتم الورشة بتطبيق علم المستقبليات على الأفراد، من خلال عرض لبعض التصورات المستقبلية التي أعدها مجموعة الباحثين المشاركين.

تبدأ الورشة بالكلمة الافتتاحية للدكتورة هويدا مصطفى، ثم محاضرة حول علم المستقبليات للدكتورة عواطف عبدالرحمن، ويليها الجلسة الثالثة التي تشتمل على العروض الأفقية وعرض تصورات بعض المشاركين.

وفي اليوم الثاني، تبدأ الورشة بعرض التجارب البحثية، ثم الجلسة الثانية للعروض الأفقية واستكمال عرض التصورات المستقبلية للباحثين، ثم الجلسة الختامية وإعلان التصورات.