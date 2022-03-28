أمانة مستقبل وطن الشروق تفتتح معرض أهلا رمضان للسلع الغذائية

الإثنين 28/مارس/2022 - 08:53 م

افتتحت أمانة مستقبل وطن الشروق، اليوم، معرض أهلا رمضان لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمناسبة اقتراب شهر رمضان المعظم، بحضور النائب البرلماني الدكتور محمد سليمان تخفيفا على المواطنين ومحاربة غلاء الأسعار، بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

وتفقد الدكتور محمد سليمان أجنحة المعرض الذي أقيم في منطقة الجراج بالقرب من ميدان النهضة في مدينة الشروق في حضور المهندس كريم غنيم أمين قسم مستقبل وطن الشروق والدكتور أبوبكر عبدربه أمين التنظيم، والمهندس مصطفى رحيل أمين تنمية الموارد والخدمات الاجتماعية.

ويضم المعرض أجنحة لبيع اللحوم، الدواجن، الأسماك، البقوليات، العصائر، اللحوم، الخضار، الفاكهة، ياميش رمضان، المنظفات، والألبان، والمجمدات.

ويشهد المعرض إقبالا كثيفا من المواطنين نظرا لما وجدوه من تخفيض الأسعار عن مثيلاتها بالأسواق، الذين أبدوا إعجابهم على ما وجدوه من فوارق في الأسعار وجودة المنتجات.. ومن المقرر أن يمتد العمل بالمعرض لعدة أيام نظرا التوافد الشديد من جانب المواطنين عليه.