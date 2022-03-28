إبداع| "قيل وقال".. قصيدة للشاعر عبد الله وليد

الإثنين 28/مارس/2022 - 07:28 م

عاشق مسحور بالهوي

مر عليه ايام ثقال

و القلب شال لما استوي

باصص بعينه للسما

و الحلم طال

لسه بحارب لسه انا

ف ثانية بتعدي فسنه

بتكون تقيلة. كالجبال

وسنين اتسرقت مننا

فجأة اتفاجئنا بعمرنا

لو اللي فات يرجعلنا

و نعدل الأوضاع

نقلل الدخان

نرجع اللي ضاع

نحقق الأحلام

و القلوب ترجع تساع

و البيوت ترجع تساع

لو اللي فات رجعلي انا

همشي ف سكة ربنا

و أتوب و أكف و نفسي اعف

وبالشيطان مش هستخف

وكفاية صرف هشيلي قرش

هبقي واضح متكسفش

هبني بيت واجبلي عفش

وكل اللهو اكون سايب

يا محلي التوبة من بدري

يا محلايا وانا التايب

انا التايب وقلت يارب

تمهدلي اليك الدرب