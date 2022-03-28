ads
الإثنين 28 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

ثقافة

إبداع| "قيل وقال".. قصيدة للشاعر عبد الله وليد

الشاعر عبدالله وليد
الشاعر عبدالله وليد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عاشق مسحور بالهوي
مر عليه ايام ثقال
و القلب شال لما استوي
باصص بعينه للسما
و الحلم طال 
لسه بحارب  لسه انا 
ف ثانية بتعدي فسنه
بتكون تقيلة. كالجبال
وسنين اتسرقت مننا 
فجأة اتفاجئنا بعمرنا
لو اللي فات يرجعلنا
و نعدل الأوضاع 
نقلل الدخان 
نرجع اللي ضاع 
نحقق الأحلام
و القلوب ترجع تساع
و البيوت ترجع تساع
لو اللي فات رجعلي انا 
همشي ف سكة ربنا 
و أتوب و أكف و نفسي اعف
وبالشيطان مش هستخف
وكفاية صرف هشيلي قرش
هبقي واضح متكسفش 
هبني بيت واجبلي عفش
وكل اللهو اكون سايب
يا محلي التوبة من بدري
يا محلايا وانا التايب  
انا التايب وقلت يارب 
تمهدلي اليك الدرب 

ads
إبداع البوابة إبداع البوابة نيوز قيل وقال شعر الشاعر عبدالله وليد