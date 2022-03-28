الزميلة الكتابة الصحفية ماجدة عبد البديع تفوز بلقب الأم المثالية عن الدقي بالجيزة

الإثنين 28/مارس/2022 - 06:49 م

في احتفال كبير اليوم..قام محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد بتكريم الزميلة الكتابة الصحفية بجريدة الأهالي ماجدة عبد البديع في مسابقة الام المثالية، حيث فازت بلقب الام المثالية عن منطقة "الدقي" وضمن عشرة أمهات مثاليات علي مستوي محافظة الجيزة كلها.

وكرم اللواء أحمد راشد 10 أمهات مثاليات من الفائزات على مستوى المحافظة، ومنح الأمهات المثاليات، شهادة تقدير ومبالغ مالية.

وأكد أن المرأة المصرية هي كلمة السر في جميع قصص البطولات والنجاح ورمز الصمود والعطاء والتضحية موجهًا التحية لكل أم ساعية لحياة كريمة بالعمل والتضحية والاجتهاد ولكل أم عاملة أو مشاركة لزوجها، ولكل فتاة ناجحة.

وأضاف محافظ الجيزة أن المرأة المصرية حظيت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقدير غير مسبوق على كافة المستويات، وأصبحت مُشَاركة المرأة المصرية بكل فئاتها في تنمية الوطن من أولويات القيادة السياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تمكينها في كافة المجالات.

وقد ضمت الاسماء المكرمه من محافظ الجيزة كلا من هدي محمد علي بشمال الجيزة الأم المثالية الأولي وسيدة عبد الرحيم أحمد ببولاق الدكرور الام المثالية الأولي أم لإبن ذو احتياجات خاصه وفريال أحمد أسعد بشمال الجيزة الام المثالية الأولي ام بديلة وحصلت علي المركز الثاني ناهد محمد محمود بشمال الجيزة والمركز الثالث نجوي محمد أبو الوفا ب ٦ أكتوبر والمركز الرابع هدي محمد يس بأطفيح والمركز الخامس سناء حسن محمود بالهرم والمركز السادس هناء أحمد حافظ بالهرم والمركز السابع هاله فوزي محمد ب ٦ أكتوبر والمركز الثامن شريفه السيد السيد ببولاق الدكرور والمركز التاسع ماجدة عبد البديع بالدقي.

كما كرم المحافظ عددًا من الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشاركة وهم جمعية الأورمان وجمعية الفتوح الإسلامية وجمعية إرسم فرحة ومؤسسة جنه الأشجار للتنمية.

وشهد فعاليات التكريم السادة ابراهيم الشهابي وهند عبد الحليم نواب المحافظ واللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمد كمال مدير مديرية التضامن الإجتماعي.

ووجهت ماجده عبد البديع في كلمة لها باسم الأمهات المثاليات التحية لكل أمهات مص، مؤكدة أن كلهن مثاليات، موحهة التقدير لمحافظ الجيزة لاهتمامه وتقديره للمرأة المصرية، كما وجهت التجية لوزيرة التضامن نيفين القباج علي نزاهة المسابقة التي كانت أشبه بالثانوية العامة، منوهة إلى دور إدارة الدقي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في تنظيم المسابقة، وتعاونهم ونزاهتهم ورقيهم جميعا وفريق الإدارة الذي يضم، فايزة من الوزارة، وهناء خالد، وسا مية سعيد.