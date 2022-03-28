أسعار الذهب مساء اليوم الإثنين 28 مارس 2022

الإثنين 28/مارس/2022 - 05:57 م

انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات المسائية، اليوم الإثنين 28 مارس 2022 بقيمة 5 جنيهات، وسجل عيار 21 نحو 980 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 840 جنيهًا، وعيار 24 نحو 1120 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7840 جنيهًا، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1925 دولارا للأوقية.

يُذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.