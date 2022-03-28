تباين الإصابات اليومية جراء كورونا بعدد من الدول العربية

الإثنين 28/مارس/2022 - 05:48 م

أعلنت وزارات الصحة بعدد من الدول العربية، اليوم الإثنين، حصيلة الإصابات والوفيات وحالات التعافي من فيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ففي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 980 إصابة جديدة، وتعافي 1115 حالة ليبلغ إجمالي المتعافين 542 ألفا و171 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 1468 حالة لعدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وفي الإمارات، سجلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع 287 إصابة جديدة بإجمالي 890 ألفًا و398 حالة، وشفاء 815 حالة بإجمالي 865 ألفًا و229 حالة، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 2302 حالة عقب عدم تسجيل أي وفيات جديدة.

وفي ليبيا، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 64 إصابة، و4 وفيات، وتعافي 289 حالة، ليبلغ إجمالي الإصابات 501 ألف و559 حالة، والوفيات 6 آلاف و408 حالات، والشفاء 489 ألفًا و520 حالة.

وفي العراق، سجلت وزارة الصحة 473 إصابة جديدة، و6 وفيات، وتماثل 815 شخصًا للشفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و318 ألفًا و450 حالة، والوفيات إلى 25 ألفًا و156 حالة، والشفاء إلى مليونين و280 ألفًا و424 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة بلغ عددهم 36 ألفًا و925 شخصًا، بإجمالي 10 ملايين و306 آلاف و774 شخصًا.