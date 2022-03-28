منصة رقمية لتدريب الشباب المشاركين فى مبادرة "العمل عن بعد" لدعم الاقتصاد المصري

الإثنين 28/مارس/2022 - 02:25 م

فى إطار السعى نحو تحقيق أكبر استفادة ممكنة لشباب مصر من المبادرة التى أطلقها وليد عطية، الشاب المصرى المقيم فى كندا، بعنوان "العمل عن بعد.. استثمار الوقت الضائع" يجرى حاليا الإعداد لإطلاق منصة رقمية سيتم من خلالها التواصل مع الشباب المصرى الطموح والراغب فى استثمار الوقت الكثير الذى يقضيه فى تصفح شبكة الإنترنت دون أدنى فائدة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بنشر الوعى حول هذا النوع من الأعمال غير التقليدية.

وصرح وليد عطية، بأن هذه المبادرة الوطنية تستهدف فى المقام الأول حث الشباب المصرى على ممارسة "العمل عن بعد" خاصة أن هذا النوع من العمل، غير مكلف على الإطلاق ولا يتطلب أية نفقات كما يحدث فى مجالات العمل التقليدى الذى يتطلب تأسيس مقار للشركات وتعيين مجموعة من الموظفين ودفع مرتبات وإنفاق الكثير من المصروفات الإدارية الى جانب فواتير الكهرباء والانترنت والخدمات اللوجستية، مما يجعل ممارسة "العمل عن بعد" مصدرًا مهما لتوفير الجهد والمال وفى نفس الوقت فإن العائد يكون كبيرًا جدًا طالما تم ذلك بشكل احترافى ووفق أسس علمية صحيحة.

ونوه الى أنه حينما فكر فى مساعدة شباب مصر للإتجاه نحو هذا النشاط الجديد والمعمول به فى العديد من الدول المتقدمة فإنه وضع نصب عينيه أن هذا الأمر يتماشى مع الجمهورية الجديدة التى ترتكز فى الأساس على كل ما هو جديد ومتطور وغير مسبوق وبالتالى فإن هذا المجال لو تم تنفيذه بشكل احترافى سوف يعود بالنفع على الاقتصاد القومى المصرى.

يذكر أن فكرة "العمل عن بعد" لم تعد "رفاهية" أو نوع من "الكماليات" وإنما هى ضرورة أساسية فرضتها الظروف الراهنة وذلك فى أعقاب تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد، فقد اتجهت أنظار العالم لهذا النوع من العمل بشكل كبير واعتبرته العديد من الدول والمؤسسات الكبرى بديلًا حقيقيًا للعمل التقليدي.