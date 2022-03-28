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الإثنين 28 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

سعر الدولار اليوم الاثنين 28 مارس 2022

سعر الدولار
سعر الدولار
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يواصل سعر صرف الدولار  استقراره فى بداية  تعاملات جلسة اليوم الاثنين ثانى جلسات الأسبوع  أمام الجنيه فى غالبية البنوك الحكومية والخاصة وشركات الصرافة.
وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه فى البنوك العاملة فى مصر كالآتى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصري

وبلغ سعر الدولار فى البنك المركزى نحو 18.24 جنيه للشراء، 18.37 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 18.27 جنيه للشراء، 18.37 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك مصر

وبلغ سعر الدولار فى بنك مصر نحو 18.27 جنيه للشراء، 18.37 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية نحو 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

وسجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib" نحو 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

بلغ سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى نحو 18.30 جنيه للشراء.18.40 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سوسجل عر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك QNB الأهلى نحو 18.25 جنيه للشراء، 18.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني

يلغ سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني نحو 18.25 جنيه للشراء. 18.35 جنيه للبيع.
 

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

سجل سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات بنحو 15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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