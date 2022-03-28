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الإثنين 28 مارس 2022
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البوابة سبورت

فيرديناند كولي: تريزيجيه كان مصدر إزعاج للسنغال

والفوز على مصر ليس مستحيلا

أرشيفية
أرشيفية
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يرى فيرديناند كولي نجم منتخب السنغال السابق، أن الفوز على منتخب مصر في لقاء الثلاثاء المقبل بالتصفيات المؤهلة لمونديال قطر ٢٠٢٢، ليس مستحيلا.
وقال كولي، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "تريزيجيه مستواه تطور بشكل كبير جدا، وكان مصدر إزعاج للاعبي السنغال".
وأضاف: "عمر جابر تمكن من إيقاف بعض خطورة ساديو ماني في لقاء الذهاب".
وتابع: "محمد عبد المنعم لاعب مقاتل، حيث لعب رغم الإصابة".
وأتم: "جماهير السنغال ستصنع الفارق في لقاء العودة، وعلينا منع مصر من التسجيل، وتسجيلنا لهدفين ليس مستحيلا".

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