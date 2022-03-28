كورونا في سوريا.. تسجيل 13 إصابة جديدة

الإثنين 28/مارس/2022 - 04:25 ص

أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 61 حالة ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55663 شفيت منها 51484 حالة وتوفيت 3135 حالة.