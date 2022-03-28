أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 61 حالة ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55663 شفيت منها 51484 حالة وتوفيت 3135 حالة.
بوابة العرب
كورونا في سوريا.. تسجيل 13 إصابة جديدة
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 61 حالة ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 61 حالة ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.