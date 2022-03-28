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الإثنين 28 مارس 2022
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داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

كورونا في سوريا.. تسجيل 13 إصابة جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلنت وزارة الصحة السورية تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 61 حالة ووفاة 2 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 55663 شفيت منها 51484 حالة وتوفيت 3135 حالة.

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