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الإثنين 28 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

مؤشرا البحرين يغلقان على ارتفاع

بورصة البحرين
بورصة البحرين
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أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 2,080.43 نقطة بارتفاع بلغ 47.61 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 738.38 نقطة بارتفاع بلغ 4.52 نقطة عن معدل أقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3 ملايين و237 ألفاً و791 سهماً بقيمة إجمالية قدرها 620 ألفاً و927 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 83 صفقة.

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بورصة البحرين ارتفاع