العريان: ذهبية الزوجي أفضل ختام لكأس العالم للخماسي الحديث

الأحد 27/مارس/2022 - 07:05 م

أكد المهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، أنه كان واثقا من تحقيق مصر لميدالية في كأس العالم للخماسي الحديث التي أقيمت على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس واختتمت اليوم الأحد.

وحصد الزوجي المصري المكون من سلمى أيمن و مهند شعبان الميدالية الذهبية في منافسات الزوجي المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث.

وأضاف شريف العريان: “كنا واثقون من تحقيق مصر لميدالية في كأس العالم، فمنذ عام 2016 ومصر متواجدة على منصات التتويج في جميع بطولات العالم و كأس العالم للخماسي الحديث التي نظمناها ، اليوم كنا نلعب على أرضنا و أفضل ختام للبطولة هو حصد ذهبية في منافسات الزوجي”.

وعن النظام الجديد لمنافسات الخماسي الحديث قال: “بعض اللاعبين في العالم كانوا متخوفين من النظام الجديد لأنه سيزيد من صعوبة المنافسة ويحتاج لضرورة وجود ملاعب قريبة من بعضها البعض وهو ما وجده الاتحاد الدولي متوفرا في في الجامعة الأمريكية لاقتراب جميع الملاعب من بعضها”.

وواصل: لا اعتقد ان هناك دولة لديها ملاعب على أعلى مستوى ومناسبة للنظام الجديد لمنافسات الخماسي الحديث مثل مصر.

وأوضح أن النظام الجديد للمنافسات في صالح مصر خاصة أن معدل الأعمار السنية للاعبينا المصريين صغير و النظام الجديد يحتاج للياقة بدنية عالية بسبب اللعب 3 أيام متتالية.

وعن استضافة مصر لبطولة العالم في شهر يوليو المقبل قال رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث : المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث صوت بالإجماع على تنظيم مصر لهذا الحدث وتم الاتفاق بين رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث الدكتور كلاوس شورمان ووزير الشباب و الرياضة الدكتور أشرف صبحي ، على أن يشهد شهر أبريل المقبل تحديد المحافظة المستضيفة سواء القاهرة او الاسكندرية بالتنسيق مع وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية المصرية.