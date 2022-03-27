تكريم مها كمال ضمن أكثر 50 سيدة تأثيرًا فى المجتمع

الأحد 27/مارس/2022 - 05:40 م

شهدت فعاليات "قمة مصر للأفضل"، تكريم 50 سيدة الأكثر تأثيرًا في مؤسسات الأعمال والحياة العامة؛ فى حدث يهدف إلى إلقاء الضوء على النجاحات التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، وعلى رأسها نجاحات المرأة المصرية.

ومن المكرمين، مها كمال، لدورها فى دعم المساواة بين الجنسين، ومناصرة القضايا الاجتماعية الخاصة بالنساء.. وجرى تسليط الضوء على مجال تخصصها علم الطاقة، الذى يساهم فى تعزيز الصحة النفسية، والتغلب على المعوقات الحياتية، من خلال اتباع العديد من الانماط السلوكية الإيجابية.

وعلى المستوى الإعلامى جرى تكريم الإعلامية منى الشاذلي، والفنانة سوسن بدر، والمخرجة ياسمين أحمد كامل، والسيناريست أماني التونسي، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة.

وجرى اختيار الـ 50 سيدة الأكثر تأثيرًا فى المجتمع، وفقًا لمجموعة من المعايير العلمية التي تقيس حجم النشاط والإنجاز اللاتي قدمتهن للدولة خلال العام الماضى الملىء بالتحديات، واللاتي نجحن فيه بإظهار مرونة وقوة في مواجهة مصاعب غير مسبوقة، من واقع يؤكد تقلدها للعديد من المناصب الحيوية والحقب الوزارية الرئيسية في الدولة.