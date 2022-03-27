الفروسية يتخذ إجراءاته القانونية لإيقاف الحكم.. والمجلس مستمر في أداء مهامه

الأحد 27/مارس/2022 - 04:26 م

صدر حكم ابتدائى من هيئة التحكيم الإبتدائية بمركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى بإعادة الانتخابات على مقعد رئيس اتحاد الفروسية بين الرئيس الحالى المهندس هشام حطب وكريم حمدى.

وفاز المهندس هشام حطب في إنتخابات اتحاد الفروسية على المرشح الوحيد الذى تقدم أمامه بعشرة أصوات مقابل صفر، وجاء استبعاد كريم حمدى بسبب افتقاده شروط الترشح الواجبة قانونًا ولائحيًا، وفى هذا الصدد فإن إيداع الطعن بالإستئناف على الحكم يوقف تنفيذه فور إيداعه، وهو المتوقع خلال الأيام القليلة القادمة.

وقد قضى الحكم الصادر من التسوية والتحكيم الرياضى برفض طلبات كريم حمدى بإستبعاد هشام حطب وأكد الحكم على إستيفاء حطب كافة شروط الترشح المقررة قانونًا ولائحيًا.

جدير بالذكر أن هشام حطب يشغل منصب رئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي، ورغم ذلك صدر حكم من المركز بإعادة انتخابات اتحاد الفروسية وهو ما يدل على أن مركز التسوية والتحكيم الرياضي يعمل بشفافية كبيرة.

وكان المهندس هشام حطب فاز امس السبت برئاسة الاتحاد الأفريقى للفروسية للدورة الثانية بالتزكية، ويتشكل الاتحاد الأفريقى من عدد 21 دولة أفريقية.