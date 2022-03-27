محافظ الشرقية يُشدد على سرعة الإنتهاء من أعمال التطوير بالزقازيق

الأحد 27/مارس/2022 - 12:55 م

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بشارع عمر بن الخطاب الرابط بين شارعي طلبة عويضة وأبو بكر الصديق والتي تشمل رفع وإزالة للجزيرة الوسطى ونقل كبائن التليفونات وأعمدة الكهرباء وذلك للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ وتذليل كافة العقبات أمام تنفيذ اعمال التطوير والتجميل الجارية بالشارع.

شدد المحافظ علي محمد الاباصيري رئيس حي ثان بسرعة الإنتهاء من إزالة الأسوار المتعدي أصحابها علي حرم الطريق والزامهم بخط التنظيم وكذلك التنسيق مع رئاسة قطاعات كهرباء الشرقية لنقل محولات الكهرباء بالشارع وذلك لتوسعة الطريق وتوحيد اتجاه حركة السيارات لتحقيق الانسيابية المرورية المطلوبة والقضاء على الزحام المروري وخاصة أوقات الذروة وتسهيل الحركة داخل المدينة.

كلف المحافظ رئيس حي ثان بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ اعمال الرصف والتطوير وتذليل كافة العقبات امام تنفيذ الأعمال لإتاحة الفرصة أمام الشركة لإنهاء اعمالها طبقا للجدول الزمني المحدد ليشعر سكان المنطقة بحجم أعمال التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع مدينة الزقازيق.

رافق المحافظ في الجولة سعد الفرماوي السكرتير العام واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومحمد الاباصيري رئيس حي ثان والمهندس إيهاب فوده مدير إدارة الصيانة بمديرية الطرق والمشرف على تنفيذ المشروع.

محافظ الشرقية يتفقد اعمال تطوير بالزقازيق

وأعمدة الكهرباء وذلك 1

وأعمدة الكهرباء وذلك 2

وأعمدة الكهرباء وذلك 3

وأعمدة الكهرباء وذلك 4

وأعمدة الكهرباء وذلك 6

وأعمدة الكهرباء وذلك 9