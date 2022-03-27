محافظ المنيا يتابع إطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الأحد 27/مارس/2022 - 12:19 م

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الاحد، بدء إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال في يومها الأول، بالمركز الصحي بحي مستقبل الشباب بمدينة المنيا الجديدة، حيث تستهدف الحملة مليون و1700 طفل من سن يوم وحتى 5 سنوات، خلال الفترة من 27 وحتى 30 مارس الجاري.

رافق المحافظ، الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، الدكتور محمد حلمي رئيس المدينة، الدكتور على قاسم مدير إدارة الطب الوقائي، الدكتور عادل معاذ مدير الإدارة الصحية بالمنيا، الجديدة، وعدد من الجهات المعنية.

أشار المحافظ، إلى أن الحملة تأتي في إطار استمرار جهود الدولة بقيادة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحفاظ على سلامة وصحة الطفل المصري، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، مشددا على إزالة كل المعوقات التي تقابل الفرق المشاركة.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إنه تم تجهيز 2828 من الفرق الطبية الثابتة والمتحركة في الحملة، تجوب جميع مراكز وقري المحافظة، بالإضافة ، بمشاركة 7500 من الأطقم الطبية والتمريض والخدمات المعاونة، كما تم الاستعداد للحملة ومراجعة معدات سلسلة التبريد التي تستخدم في حفظ ونقل وتداول الطعوم، مشيراً إلى أنه تم توجيه الإدارات الصحية والوحدات والمراكز الطبية لعمل التثقيف الصحي والإعلام عن الحملة وحث المواطنين على تطعيم أطفالهم.

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