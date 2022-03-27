نائب محافظ قنا يدشن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

الأحد 27/مارس/2022 - 11:47 ص

دشن حازم عمر، نائب محافظ قنا، الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وذلك بمقر الوحدة الصحية لمدينة العمال بمدينة قنا، بحضور الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة بقنا، والدكتور خالد الزمقان مدير إدارة الطب الوقائى بمديرية الصحة.

وأوضح نائب محافظ قنا، أن فعاليات الحملة بدأت اليوم الأحد وتستمر حتى الأربعاء الموافق 30 مارس الجارى، مشيرا إلى أن الحملة تستهدف تطعيم الأطفال من عمر يوم إلى 5 سنوات ، البالغ عددهم 584 و 259 طفل بطعم ثنائى النمط ( 1 ) و ( 3 ) ، بهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ورفع المناعة الصحية للأطفال، مؤكدا أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين مديرية الشئون الصحية والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ الحملة ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية لمد يد العون وتيسير الإجراءات لمساعدة فِرق التطعيم على الوصول إلى كل مكان داخل المحافظة.

من جانبه أوضح وكيل وزارة الصحة أنه تم تخصيص 1349 فريقا طبيا منها 1106 فريق متنقل ، و243 فريق ثابت بالوحدات الصحية والمستشفيات ، مشيرا إلى أنه يشارك في الفرق الطبية 220 طبيبا، 866 ممرضا ، 928 كاتبا، 223 مراقبا، 17 مسعفا ، 690 فرد آخر، لافتا إلى أن أعضاء فرق التطعيم خضعوا لدورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل ، مؤكدا على توافر الطعوم وأدوات الحفظ الخاصة بها وأن التطعيم مجانى دون أى رسوم .