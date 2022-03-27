وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره العماني

الأحد 27/مارس/2022 - 01:13 ص

التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.