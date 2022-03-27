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الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

وزير الخارجية الأردني يلتقي نظيره العماني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي نظيره العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، على هامش منتدى الدوحة في نسخته العشرين.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، بالإضافة إلى مناقشة عدد من التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي وزير الخارجية العماني بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي منتدى الدوحة في نسخته العشرين