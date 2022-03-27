وزيرة الخارجية الليبية تلتقي نظيرها الجزائري

الأحد 27/مارس/2022 - 12:32 ص

التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش يوم أمس في الدوحة، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك على هامش منتدى الدوحة في دورته الـ 20.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين, بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.