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الأحد 27 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

وزيرة الخارجية الليبية تلتقي نظيرها الجزائري

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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التقت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش يوم أمس في الدوحة، وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك على هامش منتدى الدوحة في دورته الـ 20.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين, بالإضافة إلى استعراض آخر المستجدات السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية.

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وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة تفاصيل لقاء العلاقات بين البلدين