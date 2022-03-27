ads
الأحد 27 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

بوابة العرب

كورونا في الجزائر.. تسجيل 9 إصابات جديدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجلت الجزائر 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،دون تسجيل أي حالة وفاة،خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 265621، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6873.

ads
كورونا الجزائر إصابات ‏ وفيات