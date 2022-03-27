كورونا في الجزائر.. تسجيل 9 إصابات جديدة

الأحد 27/مارس/2022 - 12:32 ص

سجلت الجزائر 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد،دون تسجيل أي حالة وفاة،خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 265621، فيما استقر إجمالي الوفيات عند 6873.