غدا.. انطلاق المؤتمر التمهيدى لفعاليات ملتقى الأعمال المصري الليبي

السبت 26/مارس/2022 - 11:38 م

ينطلق غدا الأحد 27 مارس الجاري المؤتمر الدولي التمهيدي لفعاليات ملتقى الأعمال المصري الليبي في قطاع الإنشاءات ومواد البناء والمشروعات Libya constructionHub .

ينعقد هذا الملتقى بمناسبة قرب إنطلاق فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد Libya constructionHub والمزمع إقامته في الفترة من 16 مايو حتى 20مايو 2022 فى ليبيا – بنغازي وذلك بحضور ممثلي القطاع الرسمي ومجتمع الأعمال المصري والليبي على رأسهم ابراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة وحسن سليمان الزيباني نائب الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة – رئيس الغرفة التجارية والصناعية والعميد عبد الجليل على عبد الكريمهيئة الاستثمار العسكري وناصر بلعبد حسن وكيل بلدية بنغازي والمهندس علاء الدين صالح هيئة المشروعات الليبية عضو صندوق اعادة الاعمال والمهندس ابراهيم محمد ابراهيم استشاري هيئة المشروعات الليبية بلدية بنغازي.

كما يحضر لفيف من الهيئات المصرية وممثلين عن الاتحادات الإقليمية والغرف الصناعية والتجارية وذلك لعرض وشرح كافة الفرص المتاحة بالسوق الليبي وسرد كافة المشروعات الخاصة بخطة إعمار ليبيا الشقيقة والفرص المتاحة في مجالات التعاون والاستثمار المشترك وكذلك الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد في مجال الخبرات الاستشارية ومشروعات المقاولات العامة والتخصصية ومنتجات مواد البناء وكذلك استعراض الفعاليات التي ستصاحب المعرض والمؤتمر الدولي.