ads
الأحد 27 مارس 2022
رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
ads
ads

اقتصاد

غدا.. انطلاق المؤتمر التمهيدى لفعاليات ملتقى الأعمال المصري الليبي

إعادة إعمار ليبيا
إعادة إعمار ليبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ينطلق غدا الأحد 27 مارس الجاري المؤتمر الدولي التمهيدي لفعاليات ملتقى الأعمال المصري الليبي في قطاع الإنشاءات ومواد البناء والمشروعات  Libya constructionHub .

ينعقد هذا الملتقى بمناسبة قرب إنطلاق فاعليات المعرض والمؤتمر الدولي  للبناء والتشييد Libya constructionHub والمزمع إقامته في الفترة من 16 مايو حتى 20مايو 2022  فى ليبيا – بنغازي وذلك بحضور ممثلي القطاع الرسمي ومجتمع الأعمال المصري والليبي على رأسهم ابراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة وحسن سليمان الزيباني نائب الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة – رئيس الغرفة التجارية والصناعية والعميد عبد الجليل على عبد الكريمهيئة الاستثمار العسكري وناصر بلعبد حسن وكيل بلدية بنغازي والمهندس علاء الدين صالح هيئة المشروعات الليبية عضو صندوق اعادة الاعمال والمهندس ابراهيم محمد ابراهيم استشاري هيئة المشروعات الليبية بلدية بنغازي.

 كما يحضر لفيف من الهيئات المصرية وممثلين عن الاتحادات الإقليمية والغرف الصناعية والتجارية وذلك لعرض وشرح كافة الفرص المتاحة بالسوق الليبي وسرد كافة المشروعات الخاصة بخطة إعمار  ليبيا الشقيقة والفرص المتاحة في مجالات التعاون والاستثمار المشترك وكذلك الاحتياجات العاجلة وطويلة الأمد في مجال الخبرات الاستشارية ومشروعات المقاولات العامة والتخصصية ومنتجات مواد البناء وكذلك استعراض الفعاليات التي ستصاحب المعرض والمؤتمر الدولي.

ads
القطاع الرسمي الإنشاءات مواد البناء اقتصادي مشروعات