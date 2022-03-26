دبلوماسيون لـ«البوابة نيوز»: نحذر من خطورة التصعيد الحوثي ضد السعودية.. عضو «الشورى السعودي» يدعو لتحقيق دولي وينتقد الدور الإيراني

السبت 26/مارس/2022 - 08:55 م

حذر عدد من الدبلوماسيين والمسئولين العرب من خطورة التصعيد الحوثي واستهداف أراضي المملكة، مؤكدين أن استمرار هذه الجماعة في إطلاق المسيرات المخففة باتجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة هو عمل إرهابي خطير ينطوي على تهديد جسيم للأمن في المنطقة، ولإمدادات الطاقة في وقت يمر به الاقتصاد الدولي بظرفٍ دقيق.

واستنكر الدكتور هادي اليامي، عضو مجلس الشورى السعودي، التصعيد الحوثي الإرهابي على أراضي المملكة، داعيا كافة هيئات حماية حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية والأمم المتحدة، وخاصة مجلس حقوق الإنسان للتحرك الفوري، للتحقيق في الجرائم التى ترتكبها المليشيات الحوثية.

وقال «اليامي» إن الأزمة الأوكرانية التي يعيش العالم تفاصيلها هذه الأيام كشفت عن مقدار الازدواجية التي يتعامل بها المجتمع الدولي مع قضايا حقوق الإنسان والكيل بمكيالين، وأكدت أن ما يردده الغرب عن أولوية حقوق الإنسان والمساواة، وجميع عهوده ومواثيقه الدولية في هذا الشأن لا تتجاوز كونها حبرا على ورق، وأنها مجرد أدوات تهديد ترفع في وجه بعض الدول لتحقيق مساومات سياسية رخيصة، والوصول إلى أهداف هي أبعد ما تكون عن تلك القيم الإنسانية السامية.

وانتقد الدور الذي تمارسه إيران في تأجيج الصراعات والنزاعات في الوطن العربي، واستهداف الدول العربية بخلاياها وعملياتها الإرهابية التي امتدت إلى أبعد من محيطنا العربي، وخاصة التصعيد الحالي الذي تشنه ضد أراضي السعودية عبر ذراعها الحوثي الإرهابية.

وأكد عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أن استمرار هجمات الحوثي تجاه المملكة العربية السعودية، واستهداف محطات توزيع المنتجات البترولية يُعد عملًا إرهابيًا جبانًا، يستهدف منشآت حيوية، والمساس بواحدة من أهم السلع الاستراتيجية للعالم، الأمر الذي يستوجب موقف دولي حازم للتصدي للأعمال الإرهابية ومحاسبة المخططين والداعمين والممولين والذين يقفون خلفها سواء كانوا أفرادًا أو جماعات أو دولًا، خاصة بعد تصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية ووقف إمدادها بالسلاح.

وعبر عن ثقته التامة في قدرة المملكة العربية السعودية على هزيمة الإرهاب ودحر الجماعات الإرهابية، مؤكدًا تضامن البرلمان العربي التام مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في تصديها بحزم لكل ما من شأنه تهديد أمنها واستقرارها والمساس بمصالحها، مثمنا جهود قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية لوقف خطورة هذه الهجمات على الأعيان والمدنيين.

من جانبها أكدت الدكتورة مشيرة أبوعالي، رئيس مجلس الشباب العربي، أن هذا التصعيد الحوثي ضد الأراضي السعودية يمثل عملا جبانا لتقويض الأمن والسلم الإقليمي والدولي، مطالبة بضرورة اتخاذ موقف دولي وحاسم تجاه قوى الشر التي تستهدف أمن السعودية وكانت الدول العربية وخاصة إيران وتركيا.

وشددت على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدة أن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية السعودية ، يُمثل تطورًا خطيرًا لا بد أن ينتبه له المجتمع الدولي الذي يتعين عليه التعامل بحزم أكبر مع هذه العمليات الإرهابية، وما تُمارسه ميلشيا الحوثي من انتهاكات مستمرة للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.