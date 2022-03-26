خلال 24 ساعة.. ضبط 1280 قضية تموينية متنوعة

السبت 26/مارس/2022 - 01:08 م

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية .

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 1280 قضية تموينية متنوعة من بينهم (18) قضية حجب سلع غذائية ومواد بناء بإجمالى مضبوطات بلغت (قرابة 68 طن "دقيق – زيت طعام – سكر – مسلىى – مكرونة – أرز" ، 12020 عبوة سلع غذائية ، 25 طن أسمنت) ، (7) قضايا الإستيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات بلغت (أكثر من 14 طن "دقيق مدعم – سكر تموينى – أسمدة مدعمة" – 1500 عبوة زيت مدعم) ، و (114) قضية بيع بأزيد من السعر بمضبوطات بلغت (16طن "حديد تسليح" – أكثر من 39 طن أسمنت – قرابة 65 طن "دقيق – زيت طعام – سكر- مكرونة – أرز – فول – أعلاف" – 18369 عبوة– 3023 إسطوانة) .. بإجمالى مضبوطات بلغت (أكثر من 228 طن – 31889 عبوة – 3023 إسطوانة بوتاجاز) كان أبرزها الآتى:-

ضبط (5 طن "مكرونة – زبدة – زيت طعام –مسلى") تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (16 طن "أعلاف حيوانية") معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالاقتصاد المصرى.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص") بمحافظة الإسكندرية.

ضبط (أكثر من 8 طن "دقيق أبيض – مكرونة - بقوليات") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (6 طن "أرز أبيض") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (قرابة 6 طن سلع غذائية "دقيق أبيض – ملح طعام") بدون بيانات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (15 طن "أسمنت" - 12 طن "حديد تسليح") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء) بمحافظة الجيزة.

ضبط (16 طن "أسمنت" - 4 طن "حديد تسليح") بدون مستندات وعدم الإعلان عن أسعارها بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول لتحقيق أرباح غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن شركة لتجارة مواد البناء) بمحافظة القاهرة.

ضبط (أكثر من 4 طن "أسماك مدخنة رنجة – ملح طعام") معبأة داخل عبوات وشكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لعدم وجود بيانات تفيد تاريخى الإنتاج والصلاحية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك مصنع لتعبئة وإنتاج الأسماك المدخنة "بدون ترخيص") بمحافظة الغربية.

ضبط (أكثر من 2 طن "مقطعات دواجن") بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وبها "حروق تجميد" وتشكل خطراً على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية.

ضبط (3 طن "أسمدة زراعية") معبأة داخل شكائر بدون بيانات مجهولة المصدر ويشتبه فى عدم صلاحيتها للاستخدام الزراعى ذات أثر بالغ الضرر على الصحة العامة.. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن محل لتجارة الأسمدة الزراعية) بمحافظة الشرقية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.