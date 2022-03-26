تعرف على أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت

السبت 26/مارس/2022 - 08:07 ص

استقرت أسعار الذهب فى بداية تعاملات اليوم السبت عند نفس أسعار أمس الجمعة حيث شهدت الأسعار ارتفاعا طفيف فى منتصف تعاملات الجمعة بقيم5ك جنيهات للجرام. وسجل عيار جرام 21 نحو 990 جنيهًا، وهو الأكثر مبيعًا في مصر.

وتشهد الأسعار، قفزات كبيرة في السوق المحلي خلال الأسابيع الماضية؛ تأثرا بسعر المعدن عالميا، والذي صعد؛ بسبب إعلان الحرب بين روسيا وأوكرانيا، لتسجل الأوقية عالميا نحو 1950 دولارًا.

أسعار الذهب اليوم

سجل الجرام عيار 21 نحو 990 جنيهًا.

ارتفع الجرام عيار 24 لنحو 1131 جنيهًا.

بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 849 جنيهًا.

سجل الجنيه الذهب 7920 جنيهًا.

وتختلف أسعار الذهب اليوم في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط،