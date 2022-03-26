تموين الجيزة تستكمل حملاتها لضبط الأسعار بالأسواق

السبت 26/مارس/2022 - 12:28 ص

شنت مباحث تموين الجيزة الجمعة حملات مكثفة على الاسواق والمخابز البلدية والمحلات العامة والبدالين التموينيين لضبط الأسعار ومكافحة جرائم الاحتكار وضبط الأسواق ومواجهة جشع التجار حرصا على مصلحة المواطنين.

تمكنت الحملة من ضبط حجب سلع تموينية داخل مخبز سياحي وبدون فواتير تحتوي علي بيانات ضريبية محدده شراء الماده الخام بسعر بيع المصنع والمستهلك بإجمالي ٤٠٠كيلو جرام وأيضا تم ضبط مذبوحات خارج المجازر الحكومية لحوم "جاموسي" قائم بالعظم صالحة للاستهلاك الادمي بكميات ٤٠كيلو كما تمكنت الحملة من تحرير محاضر لبيع أسطوانات بوتجاز زسجائر بازيد من السعر الرسمي

وحررت إدارة مباحث التموين بالجيزة برئاسة العميد يحيى زغلول محاضر ومخالفات بإجمالي ٧٨ محضرا.

جاء ذلك بناء على توجيهات مدير أمن الجيزة لادارة مباحث تموين المحافظة برئاسة العميد يحيى زغلول بتكثيف الحملات لمتابعة الأسواق وضبط الاسعار والمحتكرين لإعادة الانضباط للشارع المصري .