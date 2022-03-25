فريق طبي بالمحلة ينجح في استئصال تسوس بعظام الفك لسيدة مسنة

الجمعة 25/مارس/2022 - 08:08 م

أجرى فريق طبي بقسم جراحة الوجه والفكين بمستشفى المحلة العام، بمحافظة الغربية، عملية جراحية دقيقة لسيدة تبلغ من العمر ٦٢ عاما تعانى من تسوس عظمى مزمن بعظام الفك العلوى، فى مدة ٤ ساعات .

حضرت المريضة إلى المستشفى وحالتها الصحية سيئة، وعقب إجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تبين إصابتها بتسوس مزمن بالفك العلوى، ما أدى إلى تآكل عظام الفك .

تم عمل استئصال جزئي لعظام الفك العلوى وعمل رقعة الجيب الأنفى باستخدام نسيج دهنى من الخد، وذلك تحت تأثير بنج كلى عن طريق أنبوبة حجرية، باستخدام منظار الألياف الضوئية المرن من الأنف.

شارك فى أجراء العملية الجراحية كل من دكتور فؤاد السقعان اخصائى جراحة الوجه والفكين، ودكتور محمد البحيرة اخصائى جراحة الوجه والفكين، دكتور هانى رشدى استشارى التخدير بمستشفى المحلة العام .