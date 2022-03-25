مشاهدة بث مباشر.. مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022

الجمعة 25/مارس/2022 - 04:37 م

تقدم البوابة نيوز بث مباشر لمبارة مصر ضد السنغال ضمن منافسات المرحلة النهائية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022 والتي ستجرى على مبارتين ذهابا وإيابا ويلتقي منتخب مصر اليوم نظيره السنغالي في مباراة الذهاب بالقاهرة قبل أن يلعب المنتخبين لقاء العودة الثلاثاء القادم في العاصمة السنغالية.

موعد البث المباشر لمباراة منتخب مصر ضد السنغال في تصفيات أفريقيا المؤهله لكأس العالم

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويسعى كيروش المدير الفني لمنتخب مصر للخروج بنتيجة إيجابية اليوم أمام منتخب السنغال والثأر من مباراة نهائي كأس الأمم الأفريقية التي فاز بها أسود التيرانجا على الفراعنه بركلات الترجيح ويشهد البث المباشر لمباراة مصر والسنغال اليوم صدام بين نجمي ليفربول محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني للفوز ببطاقة تأهل لكأس العالم في قطر 2022.

ويلعب منتخب مصر مباراة اليوم ضد السنغال والتي تنقل في بث مباشر بتشكيل مكون من حارس المرمى: محمد الشناوي وخط الدفاع: عمر كمال - محمود الونش - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح وفي خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي ويقود خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمرو مرموش.

مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر ضد السنغال في تصفيات أفريقيا لكأس العالم