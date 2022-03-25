صور| وزير النقل يتفقد أعمال تنفيذ محطة قطارات صعيد مصر

الجمعة 25/مارس/2022 - 01:27 م

أجرى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، جولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء محطة قطارات صعيد مصر بمحافظة الجيزة، حيث تفقد الوزير مبنى المحطة ‏الرئيسي‏ ‏والمكون من دور بدروم جراج ودور أرضي وعدد ٢ دور متكرر، ويشمل المبنى على عدد (٤) أرصفة ‏لخدمة ركاب الوجه القبلي ‏بعدد 6 خطوط منها خطين ‏لأسوان / إسكندرية، بالإضافة إلى عدد (٤) خطوط ‏للقطارات المنتهية ‏في المحطة والقادمة من الوجه القبلي، ‏كما تفقد الوزير أعمال إنشاء عدد (٣) أرصفة بعدد (٤) خطوط سكك لخط المناشي وكذا أعمال إنشاء ‏سكك حوش المحطة ‏وربط سكك الورش بالسكك الطوالي ‏بجانب خط البضائع الإسكندرية/ ‏المناشي/ أسوان ‏وحيث يبلغ إجمالي أطوال السكك ‏بالمحطة ٢٢ كم بعدد ٨٩ مفتاح.

كما يشمل الدور الأرضي ‏علي جزء تجاري ضمن مول تجاري متكامل بالدور (الأول- الثاني) وأماكن إدارية ‏بالدور الأرضي خاصة بالعاملين بالمحطة، ‏بالإضافة إلى ٤٨ شباك تذاكر ‏ودورات المياه ‏ومنطقة الهرم الزجاجي بالبهو الرئيسي ‏للمحطة، ‏كما تفقد الدور الأول والثاني للمحطة واللذان يضمان ‏محال تجارية ومناطق استثمارية ‏كما تابع أعمال تنفيذ الورش المختلفة ‏مثل ورشة تجهيز عربات القطارات ‏والتي تشتمل على 12 سكة ‏وورشة صيانة الجرارات والتي تشتمل على ٦ سكك أعمال ‏صيانة وتجهيز الجرارات، ‏بالإضافة إلى متابعة أعمال تنفيذ ‏عدد ٢ نفق سيارات ونفق للمشاة للدخول والخروج ‏من محور الفريق كمال عامر ‏ولربط جراج المحطة ‏بالمحور وعدد ٢ نفق ‏باتجاه شارع السودان ونفق للمشاة ‏لربط الشارع بجراج المحطة. ‏

والتقى الوزير بالعمال والمهندسين المشاركين بالمشروع، مؤكدا على ضرورة تكثيف كافة الأعمال لإنهائها وفقاً للجدول الزمني المخطط خاصة مع الأهمية الكبير للمحطة في تقديم خدمات مميزة لركاب حيث ستكون المحطة محطة ‏ذكية تبادلية ‏ذات الطابع الفرعوني.

وذات مستوى عالمي من الخدمات وتحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM ‏وكاميرات مراقبة ‏وهي محطة مكيفة الهواء ‏في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi ‏كما ستشمل ‏على نظام حديث للإطفاء والإنذار،‏ مضيفاً أنه عند اختيار موقع المحطة روعي وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة لصعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالي / الإسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري) ووجود وسائط نقل متعددة متصلة بالمنطقة (مترو الأنفاق / مونوريل 6 أكتوبر / خطوط أتوبيسات ترددية/ وسائل النقل الجماعي ) بالإضافة إلى وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها (محور ترعة الزمر / محور شارع السودان / محور أحمد عرابي وشارع المطار – محور 26 يوليو)، لافتاً إلى أن موقع المحطة استراتيجي يربط المحطة مع وسائل النقل المختلفة (سكك حديدية - مترو الأنفاق - مونوريل - نقل جماعي واتوبيسات BRT) لخدمة جمهور الركاب.

كما ستسهم المحطة في تخفيف الضغط على محطات القطارات المركزية (رمسيس – الجيزة) على مستوى النقل والخدمات والصيانة والتقليل من حالات التكدس المروري داخل شوارع العاصمة، وكذلك رفع مستوى الخدمات المقدمة داخل محطات القطارات للمستوى العالمي وزيادة الإقبال وتشجيع الجمهور على استخدام وسائل المواصلات العامة.

جدير بالذكر أن إجمالى مساحة المشروع يبلغ 239 ألف متر مربع تقريبا أي بما يعادل 57 فدانا ويشمل المشروع (مبنى المحطة الرئيسي على مساحة 31.000 م2 بإجمالي مساحة بنائية 100.000 م2 . وملحقات المحطة من مباني خدمية وورش صيانة وأرصفة وكذلك خطوط سكك حديدية على مساحة 166.000 م2 . وعمارات استثمارية على مساحة 42.000 م2) وحيث من المتوقع أن تبلغ الطاقة الاستيعابية للركاب بالمحطة 170 ألف راكب يومياً، وقد أتاح المشروع منذ بداية تنفيذه حتى الآن توفير فرص عمل بلغت حوالي 3500 فرصة عمل بصفة مباشرة وغير مباشرة ومن المتوقع زيادتها في فترة ذروة العمل بالمشروع إلى 7000 فرصة عمل.

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