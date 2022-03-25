بث مباشر.. مشاهدة مباراة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم قطر 2022

الجمعة 25/مارس/2022 - 11:29 ص

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمباراة مصر ضد السنغال في الجولة الفاصلة لتصفيات كأس العالم المقامة بقطر 2022 مساء اليوم الجمعة وتقام المرحلة الحاسمة على مبارتين ذهابا وإيابا وتقام مباراة اليوم في القاهرة بينما العودة في السنغال الثلاثاء القادم يذكر أن منتخب مصر إلتقى منتخب السنغال في نهائي كأس الأمم الأفريقية وخسر بضربات الجزاء ليتوج أسود التيرانجا باللقب الإفريقي.

موعد مشاهدة مباراة مصر ضد السنغال في تصفيات كأس العالم اليوم الجمعة

وتبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة وتنقل في بث مباشر للمباراة عبر موقع البوابة نيوز ويسعى كيروش المدير الفني لمنتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز على السنغال اليوم في مباراة الذهاب من أجل اللعب في مباراة العودة لتقليل الضغط النفسي على اللاعبين، ويسعى رفاق محمد صلاح اليوم لتكرار إنجاز الصعود والذي تحقق في نسخة كأس العالم الماضية في روسيا 2018 وأيضا يسعى نجوم منتخب مصر للثأر من منتخب السنغال الذي خطف بطولة كأس الأمم الأفريقية بعد تحقيق الفوز على الفراعنة بركلات الترجيع في المباراة النهائية ويقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر للمباراة الهامة بين منتخب مصر ومنتخب السنغال بجودة عالية مساء اليوم الجمعة.

ويلعب منتخب مصر مباراة اليوم ضد السنغال والتي تنقل في بث مباشر بتشكيل مكون من حارس المرمى: محمد الشناوي وخط الدفاع: عمر كمال - محمود الونش - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح وفي خط الوسط: محمد النني - عمرو السولية - حمدي فتحي ويقود خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى محمد - عمرو مرموش.

ويعتمد منتخب السنغال في مباراة اليوم أمام المنتخب المصري في المباراة التي ننقل بث مباشر لها على نجمه الكبير ورفيق محمد صلاح في ليفربول ساديو ماني وكذلك على حارسه العملاق إدوارد مندي حارس مرمى تشيلسي الإنجليزي وأفضل حارس مرمى في العالم وكذلك سيحاول إيقاف محمد صلاح بواسطة كوليبالي نجم نابولي الإيطالي وواحد من أقوى المدافعين في العالم.

مشاهدة بث مباشر لمباراة منتخب مصر ضد السنغال في المرحلة الحاسمة لتصفيات كأس العالم 2022