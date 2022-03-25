أسعار الذهب اليوم الجمعة 25 مارس 2022

الجمعة 25/مارس/2022 - 10:51 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الجمعة 25 مارس 2022، وسجل عيار 21 نحو 990 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 848 جنيها، وعيار 24 نحو 1131 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7920 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1961 دولارا للأوقية.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.