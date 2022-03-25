مترو الأنفاق يعلن مد ساعات تشغيله اليوم بسبب مباراة منتخب مصر والسنغال

الجمعة 25/مارس/2022 - 08:45 ص

أعلنت شركة مترو الأنفاق أنه حرصا منها على دعم المنتخب القومي المصري والجماهير المصرية أثناء إقامة مباراة مصر والسنغال المؤهلة إلى كأس العالم، فقد تقرر اليوم الجمعة مد ساعات العمل لمدة ساعة لقيام آخر القطارات من المحطات الانتهائية لخطوط المترو.

وأضافت شركة المترو أن قيام آخر قطار من محطة حلوان متجها إلى محطات المرج الجديدة سيكون الساعة 12:18 صباحا، وقيام آخر قطار من محطة المرج الجديدة متجها إلى محطات حلوان 12:30 ص، وقيام آخر قطار من محطة شبرا الخيمة ومن محطة المنيب 12:40 صباحا، مع انتهاء تشغيل الخط الثالث الواحدة صباحا.

وأوضحت شركة المترو أنه ستتم مقابلة آخر القطارات بين الخط الأول والثاني بمحطة أنور السادات 1:00 صباحا، ومقابلة آخر القطارات بين الخط الثاني والثالث بمحطة العتبة 12:55 صباحا.