مصري يحصل على دبلومة متقدمة في الصحافة من أكاديمية إيطالية

الخميس 24/مارس/2022 - 10:29 م

ناقشت أكاديمية Nobile Accademia Leonina بالعاصمة الايطالية روما، رسالة دبلومة متقدمة مقدمة من الكاتب الصحفي طانيوس تمري فاروق عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بعنوان "الهندسة الرقمية في الصحافة والإعلام ودراسة ميدانية على القائمين في العديد من الدول"، وذلك بحضور الدكتور كرستيان رابوني رئيس الأكاديمية وممثل عن دولة الفاتيكان وأعضاء اللجنة العامة.

منحت اللجنة الباحث دبلومة متقدمة بدرجة دكتوراه في الصحافة الرقمية والتحقيقات الاستقصائية والشبكة العنكبوتية بتقدير امتياز، وذلك مع تطبيق كامل للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

واستعرض الباحث طانيوس فاروق أمام اللجنة الأساليب الحديثة للصحافة الرقمية وتعزيز مكانه الاعلام الحواري والإخباري، فضلا عن المراسل الميداني في المناطق الملتهبة ذات صراع قائم، مؤكداً حاجة الدول إلي تدريب الصحفيين علي الأساليب الحديثة الرقمية لإنتاج محتوي جيد والتعريف بالمنصات المختلفة.

واستعرضت الدراسة أهمية تواصل المؤسسات الصحفية والإعلامية العالمية مع الدول التي يفتقر دور الإعلام والصحافة بداخلها للقضاء علي العزلة والفجوة بين المنصات المختلفة والبعد عن استراتيجية التواصل المنفرد في أمر عاجل وضروري.

وطالبت بتعزيز استخدام المؤسسات الإعلامية للتكنولوجيا الحديثة، فضلا عن تسهيل على المحرر الميداني إنشاء محتوي هادف وعرضه علي المنصات المتعددة، مشيرة إلي أن صناعة المحتوي هي من تحدد تقارب الجمهور، وأن قوة صناعة المحتوى الذي يعبر عن حقائق تخلق جمهور واعي ويقضي علي العشوائية التي انتشرت خلال الآونة الأخيرة، فضلا عن التنوع ودراسة سلوكيات الجمهور والعمل علي تحقيق احتياجاته الإعلامية التي يتلقها.

وأوضحت الدراسة، أن هناك صحفيين في عدد من الدول تعاني من تحقيق الأمان بعد نشر محتوي أو مناقشة قضية مما يجعلهم خلف القضبان ، فضلاً عن انعدام الأمان الوظيفي من خلال تعيينات أهل الثقة ورفض تعزيز مبدأ معايير الكفاءة، مطالباة بضمان حقوق الصحفيين المشروعة وتطبيق الكفاءات في الدرجات الوظيفية.

وأكدت أن من أسباب عزوف الصحفيين عن المهنة في بعض الدول عدم وجود لوائح وقوانين تنظم عملية التدرج الوظيفي وحماية الأجور والمرتبات.

وأوضحت الدراسة، أن نقابة الصحفيين المصريين تعمل علي قدم وساق في النهوض بالمهنة من خلال دورات مكثفة تقوم بها للارتقاء بمستوى المهنة وخلق جيل جديد بأساليب التكنولوجيا الحديثة لإدارة المحتوي.

الجدير بالذكر أن الكاتب الصحفي طانيوس فاروق حصل علي دبلومة في شئون الشرق الأوسط من جامعة سابينزا بروما عام 2019 ويقوم بتحضير ماجستير في الإعلام لذات الجامعة، كما شارك في العديد من المؤتمرات في إيطاليا ونظم مؤتمر التكنولوجيا الحديثة المتطورة في جامعة روما في مطلع العام الماضي بحضور السفير المصري لدي إيطاليا الدكتور هشام بدر وعدد من السفراء والدبلوماسيين والسياسيين من الاتحاد الأوروبي وممثل عن دولة الفاتيكان.