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الخميس 24 مارس 2022
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داليا عبد الرحيم
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البوابة سبورت

"سيتي كلوب" تقيم شاشة عرض عملاقة بالسويس لإذاعة مباراة مصر والسنغال

البوابة نيوز
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خاطب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، العميد محمد مرجان رئيس مجلس إدارة شركة سيتي كلوب لإدارة المنشآت الرياضية، وضع شاشة كبيرة في ممشي أهل السويس بمنطقة بورتوفيق لإذاعة المباراة المرتقبة بين منتخب مصر والسنغال، مساء الجمعة المقبل في ذهاب المرحلة النهائية بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

واستجاب العميد محمد مرجان لطلب محافظ السويس علي الفور، لإسعاد وإمتاع جماهير السويس وحرصا علي دعم ومؤازرة المنتخب الوطني في مهمته أمام السنغال لتحقيق حلم الجماهير المصرية في بلوغ المونديال.

الجدير بالذكر  أن الأعمال الإنشائية  تسير علي قدم وساق في فرع سيتي كلوب بمحافظة السويس تمهيدا لافتتاحه قريبا لتقديم خدمات اجتماعية ورياضية وترفيهية مميزة لاهالي السويس.

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مصر والسنغال منتخب مصر تصفيات كأس العالم سيتى كلوب