تونس في مهمة صعبة أمام مالي بتصفيات كأس العالم

الجمعة 25/مارس/2022 - 04:57 ص

يخوض منتخب تونس اختبارا صعبا ومصيريا، عندما يحل ضيفا على نظيره منتخب مالي في السابعة مساء اليوم الجمعة، بملعب "26 مارس" بمدينة باماكو، في ذهاب الدور الأخير من التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم "قطر 2022".

ويسعى نسور قرطاج لتحقيق نتيجة إيجابية قب موقعة الغياب في ملعب “رادس” بعد ايام لحسم بطاقة التأهل للمونديال للمرة الثانية على التوالي والسادسة في تاريخه حيث شارك للمرة الأولى في كاس العالم 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.

ولن تكون مهمة منتخب تونس بقيادة المدرب الجديد جلال الدين القادري، سهلة أمام منتخب مالي المدجج هو الآخر بالنجوم والمحترفين في أقوى الدوريات الأوروبية.

ويدير لقاء اليوم طاقم تحكيم يقوده الإثيوبي باملاك تيسيما، كحكم ساحة، والسوداني إبراهيم عبد الله مساعد حكم أول والنيجيري صامويل بوادوتاكام كحكم مساعد ثانٍ، أما الحكم الرابع فهو الموريتاني أحمد امتهاز والإسباني مارتيناز سانشيز كحكم لتقنية الفيديو ومواطنه فرنداز كوادرا كمساعد.

