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الخميس 24 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

تراجع أسعار الدولار  مساء اليوم الخميس 24 مارس 2022

الدولار
الدولار
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تراجع سعر صرف الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الخميس 24 مارس 2022 في غالبية البنوك الحكومية والخاصة في مصر، وذلك لليوم الرابع على التوالي لتحرير سعر الصرف والسماح بالدولار للصعود أمام الجنيه .

وفيما يلى قائمة بسعر الدولار في البنوك الحكومية والخاصة :
 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري
18.30 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر
18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"
18.32 جنيه للشراء، 18.42 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
18.48 جنيه للشراء.18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
18.31 جنيه للشراء، 18.41 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك QNB الأهلي
18.33 جنيه للشراء، 18.43 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الكويت الوطني
18.45 جنيه للشراء. 18.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات

15.67 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

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