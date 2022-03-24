"صرف الإسكندرية" تكشف تفاصيل حالة المرور بالشوارع الرئيسية

الخميس 24/مارس/2022 - 10:37 ص

قال اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، إنّ هيئة الأرصاد أبلغت المحافظة منذ يوم الإثنين الماضي، بحدوث تقلبات جوية واحتمال سقوط أمطار متوسطة وغزيرة وأحيانا رعدية، وبالتالي، فقد جرى رفع حالة الاستعداد منذ يوم صباح الثلاثاء، استعدادا لهذه النوة.

وأضاف نافع في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض على القناة الأولى والفضائية المصرية، “بدأت بعض الأمطار الخفيفة في نهاية يوم الثلاثاء، ومنذ بداية فجر الأربعاء بدأت أمطار شديدة ورعدية، ووزعنا السيارات والبدالات بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية في المحافظة، وتواجدنا على مدار الساعة حتى تنتهي حالة عدم الاستقرار”.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية: "ننشر أكثر من 100 سيارة و40 بدالة كما جهزنا 200 محطة، وكل القيادات في الشارع، والإجازات متوقفة؛ للتعامل مع التغيرات الجوية .. ولم يعطل شارع أو مكان رئيس في الإسكندرية بالكامل، ونتعامل مع التجمعات بشكل فوري".

وأردف، أن هناك أمطار متوقعة من متوسطة إلى غزيرة، وقد تشهد بعض التقلبات في فترة الليل غدا، وبالتالي فإن حالة الطوارئ مستمرة حتى يتم إبلاغ المحافظة باستقرار حالة الطقس.

وأوضح: "محافظ الإسكندرية يتابع الوضع معنا عن كثب، وكل رؤساء الأحياء والقيادات ومسؤولي شركات المرافق نعمل على قلب رجل واحد حتى لا يُضار مواطن في المحافظة".