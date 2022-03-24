مؤشرا البحرين يغلقان على تباين

الخميس 24/مارس/2022 - 02:14 ص

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 2,025.28 بارتفاع قدره 21.45 نقطة مقارنة بمعدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 736.95 بانخفاض قدره 2.15 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونًا و742 ألفا و662 سهما بقيمة إجمالية قدرها 593 ألفا و723 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 85 صفقة.