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الخميس 24 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

بورصة تونس تقفل على انخفاض

بورصة تونس
بورصة تونس
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أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.06%، ليصل عند 7094.22 نقطة.
وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.780 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.276 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 15 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.

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بورصة تونس انخفاض