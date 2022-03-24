بورصة تونس تقفل على انخفاض

الخميس 24/مارس/2022 - 05:11 ص

أقفل المؤشر الرئيس لبورصة تونس "توناندكس" تعاملات اليوم على انخفاض بنسبة 0.06%، ليصل عند 7094.22 نقطة.

وبلغ حجم الأموال المتداولة 3.780 ملايين دينار تونسي أي بنحو 1.276 مليون دولار أمريكي، وسط ارتفاع أسهم 21 شركة مدرجة بالبورصة، وانخفاض أسهم 15 أخرى، واستمرار أسهم 14 شركة على ثبات.