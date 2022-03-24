أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعًا بنسبة 1.89 %، مسجلًا 12.577,91 نقطة.
كما تراجع مؤشر أداء الشركات المدرجة في البورصة بنسبة 2.21 % ليستقر عند 1.014,08 نقطة، أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي فتراجع بنسبة 2.12% مسجلًا 943,67 نقطة.
اقتصاد
بورصة المغرب تغلق على انخفاض
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أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعًا بنسبة 1.89 %، مسجلًا 12.577,91 نقطة.
أغلقت البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيس مازي تراجعًا بنسبة 1.89 %، مسجلًا 12.577,91 نقطة.