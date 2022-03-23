مركز إعلام طنطا ينظم ندوة بعنوان “الشباب والتحديات الراهنة"

الأربعاء 23/مارس/2022 - 09:57 م

عقد مركز إعلام طنطا، اليوم الأربعاء، ندوة بعنوان “الشباب والتحديات الراهنة" حاضر باللقاء ماهر عباس مدير تحرير جريدة الجمهورية، يأتي ذلك في إطار اهتمام الهيئة العامة للاستعلامات برفع وعي المواطنين بالتعاون بين أكاديمية السادات للعلوم الإدارية.

وافتتحت اللقاء الدكتورة شيماء أغا، إعلامي بمجمع إعلام طنطا، مؤكدة أن هناك العديد من التحديات التي تواجه الشباب ومنها التحديات الثقافية والتحديات الحضارية، والتي تتطلب منا ضرورة رفع وعي الشباب.

وأكدت أغا، أن تنمية المهارات والحصول علي مؤهل مناسب واكتشاف الذات هي مقومات أساسية للنجاح، كما اشارت الي ضروره العمل علي اكتشاف الذات والعمل علي تنمية المهارات الخاصة بالشباب والتأهيل لسوق العمل .

واستهل ماهر عباس حديثه بأن أهم التحديات التي تواجه الشباب هو عدم وجود فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الخريجين، مما يصيبهم بالإحباط وخيبة الأمل إلا أن وعي الشباب في إعادة تأهيل نفسه بشكل يتناسب مع متطلبات سوق العمل من أهم عوامل النجاح وفتح باب جديد لحياة أفضل.

وأضاف، أن كثيرا من الشباب يبحث عن الشكل الإجتماعي بالحصول علي شهادات ومؤهلات لا تتناسب مع سوق العمل؛ إلا أن الوضع الحالي للعالم يتطلب التكيف مع الوضع الحالي والبحث عن فرص عمل جديدة.

وتم التأكيد في نهاية اللقاء علي ضرورة إجراء لقاءات حوارية والاستماع لأهم قضاياهم، تحت إشراف ضاحي هجرس مدير المجمع، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا وكيل وزارة إعلام وسط وشرق الدلتا.

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