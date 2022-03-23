عبدالرحيم علي ينعى أبطال حرب أكتوبر حافظ وخليل

الأربعاء 23/مارس/2022 - 05:30 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، اثنين من قادة وأبطال حرب أكتوبر المجيدة، وهما الفريق عبد رب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وقائد الفرقة 16 مشاة ميكانيكي في حرب أكتوبر المجيدة، والفريق عبدالمنعم خليل، قائد المنطقة المركزية العسكرية، والجيش الثاني الميداني في حرب أكتوبر المجيدة، اللَّذَين وافتهما المنية اليوم الأربعاء.

ويزخر التاريخ العسكري المصري ببطولات مجيدة للفقيدين، حيث شاركا في الحروب الحديثة التي خاضتها مصر، وسجلت أعمالهما في البطولة والفداء والقيادة بأحرف من نور في تاريخ العسكرية المصرية.

وتقدَّم عبدالرحيم علي بخالص العزاء، ولأسرة الفقيدين رحمهما الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم عائلتهما الصبر والسلوان.