رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة تشيد بالملتقى العربي

الأربعاء 23/مارس/2022 - 04:30 م

اعربت سناء بنت حمد بن سعود البوسعيدية، رئيس اللجنة العمانية لرياضة المرأة والمساواة بين الجنسين، عن سعادتها بتواجدها فى مصر، مشيدة بالملتقى الأول لرياضة المرأة العربية.



وقالت، خلال كلمة ألقتها بالجلسة الثانية بالملتقى الاول، انه تم اشهار لجنة رياضة المراة بسلطنة عمان فى عام 2004.



واشارت الى ان المرأة العمانية بدأت فى المشاركة فى المنافسات الخليجية وخلال العام الماضى أعطيت فرصة للنساء بالتواجد فى مجالس ادارت الاندية مما اتاح الفرصة للنساء لممارسة الرياضة وأن تذهب للنادى.

يذكر أن الملتقى يقام حاليا بمصر على مدار اليوم باحد فنادق مدينة مصر وغدا بجامعة الدول العربية، حيث سيتم عرض نماذج مختلفة من التجارب الناجحة وتكريم القيادات النسائية الرياضية فى مختلف الدول العربية واللاعبات العربيات الحاصلات على ميداليات أوليمبية فى كل الدول العربية على مدار التاريخ الأولمبي.