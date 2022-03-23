ننشر نتائج السلاح للمجموعة الأولى بتصفيات الرجال بكأس العالم للخماسي الحديث

الأربعاء 23/مارس/2022 - 04:19 م

اختتمت منافسات السلاح للرجال بالمجموعة الأولى من تصفيات كأس العالم للخماسي الحديث والمقامة على ملاعب الجامعة الأمريكية خلال الفترة من 22 وحتى 27 مارس الحالي.

وتشهد المجموعة الأولى تواجد 6 مصريين يتنافسون من أجل الصعود للدور نصف النهائي، وهم "معتز وائل، عمر وائل، محمد أسامة الجندي، مصطفى عمرو، أحمد أشرف، وإسلام حامد".

ونجح "أحمد حامد" في الحصول على 243 نقطة ليحتل المركز الرابع، فيما جاء زميله "محمد الجندي" بالمركز السادس محققا 236 نقطة.

وفي المركز التاسع تواجد "معتز وائل" محققا 229 نقطة، قبل مواطنه "إسلام حامد" صاحب المركز العاشر بنفس عدد النقاط.

وجاء "عمر وائل" في المركز 22 برصيد 201 نقطة و"مصطفى عمرو" برصيد 159 نقطة في المركز 29.

وتتكون المجموعة الأولى من 31 لاعبا، على أن يتأهل أصحاب المراكز من الأول حتى 15 للدور قبل النهائي مباشرة.

وتصدر التشيكي "أندريه بوليفكا" مسابقة السلاح بالمجموعة محققا 264 نقطة.

يذكر أن مسابقة (ليزر – رن) ستنطلق عند الساعة الثالثة ونصف عصرا للمجموعة الأولى، ويقود المنتخب المصري للخماسي الحديث جهازاً فنياً مكوناً من 46 مدربا لمنتخبات الكبار والناشئين والشباب، بقيادة المدير الفني "رؤوف حسام" و"ياسر حفني" المستشار الفني ومحلل الأداء.