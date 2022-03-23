وزيرة التضامن: النساء رحم الأرض وقوتها الناعمة

الأربعاء 23/مارس/2022 - 02:15 م

قالت وزيرة التضامن نيفين القباج صباح اليوم الاربعاء، إن النساء هن رحم الأرض ووتد الأرض وقوتها الناعمة نحن النساء مؤشر الحصاد من الارض، عاشت مصر في عقدها الاخير فترات عصيبة ولكن في لحظات لا ننساها وقفت المرأة المصريه التي مارست بطولة نادرة وما زالت تفعل ذلك.

وأضافت القباج في احتفالية الأم المثالية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وزوجته : أن المرأه لها دور في الانتعاش الاقتصادي والوقوف أمام الصعوبات التي تعرقل حركة المجتمع وان المرأة تمتلك عقلا مدبرا وإرادة قوية لمواجهة الاحداث التي تطرأ عليها".

واختتمت كلمتها قائلة : إن وزارة التضامن الاجتماعي تحرص دائما علي الحفاظ علي حقوق المرأة ومواجهة الازمات التي تتعرض لها وتحرص دائما علي تنمية الأسرة المصرية وبالتالي وضع برامج للحد من زواج القاصرات وتحديد الإنجاب حفاظا على الأم وعلى سلامة الأسرة وهذا جزء مما نقدمه.