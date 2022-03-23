15 جنيها انخفاضا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 23 مارس 2022

الأربعاء 23/مارس/2022 - 12:03 م

انخفضت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية، اليوم الأربعاء 23 مارس 2022 بقيمة 15 جنيهاً، وسجل عيار 21 نحو 1025 جنيها للجرام، وعيار 18 نحو 878 جنيها، وعيار 24 نحو 1171 جنيهات.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 8200 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1930 دولارا للأوقية.

ويذكر أن هناك 3 قواعد تحكم أسعار الذهب في مصر، هي عامل العرض والطلب، وسعر أوقية الذهب عالميًا، والتغيرات التي تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهي القواعد التي تتم مراعاتها بشكل يومي عند تحديد الأسعار، فكلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه ارتفع السعر، فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار، الذين يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمي في سعر الدولار، ومن خلال ذلك تحدد الأسعار.