رؤساء أندية «القسم الرابع» بأسوان يهددون بالانسحاب

الأربعاء 23/مارس/2022 - 12:02 م

هدد رؤساء الـ6 أندية بالقسم الرابع بأسوان، بالانسحاب من مسابقات كرة القدم القسم الرابع التي تجري حاليا بين 9 أندية بالمحافظة.

وقال رؤساء الأندية الـ6 إن المنافسة تفتقر إلى روح المنافسة والمساواة، بسبب قرار منطقة كرة القدم بأسوان المفاجئ بنقل مباراة نادي الهلال مع نادي السد الرياضى من ملعب مركز شباب دراو إلى ملعب مركز شباب بدر بمدينة أسوان، قبل المباراة بيومين.

كما تقدم رؤساء الأندية، بمذكرة إلى رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ضد قرار منطقة كرة القدم بأسوان لعدم وجود مبررات واضحة لهذا القرار بما يؤثر سلبا على تكافؤ الفرص بين الأندية.



وأضاف رؤساء الـ٦ أندية، أن هذا القرار يضرب بعرض الحائط جهد وتعب باق الأندية لنيل فرصتها في الصعود،

ودعا رؤساء أندية الجمهورية بدراو والشعب بكوم أمبو والسد الرياضى ومركز شباب كوم أمبو ومركز شباب الحصايا ونادى وادى النيل، إلى ضرورة تصحيح هذا القرار لأن في سريانه قتلا لروح المنافسة بين الأندية للصعود.