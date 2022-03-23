بنكا الأهلي ومصر: 66 مليار جنيه حصيلة شهادات الـ18% خلال يومين من إطلاقها

الأربعاء 23/مارس/2022 - 10:44 ص

كشف بنكا الأهلي ومصر، عن ارتفاع حصيلة شهادات الـ 18% إلى اكثر من 66 مليار جنيه خلال يومين من إطلاقها.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى في تصريحات صحفية، إن حصيلة شهادات الادخار ذات عائد 18٪ بلغت قيمتها في البنك أكثر من 45 مليار جنيه منذ إطلاقها صباح الاثنين وحتى الآن لأكثر من 125 ألف عميل.

من جانبه، قال عاكف المغربي نائب رئيس بنك مصر، إن حصيلة مبيعات شهادات الـ18 % بالبنك تجاوزت الـ 21 مليار جنيه خلال يومين.

وكان كل من البنك الأهلي وبنك مصر قد أطلقا صباح الاثنين شهادات ادخار بعائد ثابت 18٪، تبلغ مدة الشهادة سنة ويصرف العائد شهريا، ويتم احتساب المدة اعتبارا من يوم العمل التالي للشراء، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القصر، تزامنا مع قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة 1٪.