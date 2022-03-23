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الأربعاء 23 مارس 2022
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عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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بوابة العرب

وزير الخارجية الصومالي يلتقي نظيره الصيني

وزيرا الخارجية الصيني
وزيرا الخارجية الصيني والصومالي
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اجتمع وزير الخارجية الصومالي عبد السعيد موسى علي مع نظيره الصيني وانجي يي، وذلك على هامش أعمال الدورة 48 من اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان.
وناقشا الوزيرين سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والإنسانية والتنموية والتجارية والاقتصادية والإقليمية.

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وزير الخارجية الصومالي وزير الخارجية الصيني التعاون بين البلدين تعزيز العلاقات