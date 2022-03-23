اجتمع وزير الخارجية الصومالي عبد السعيد موسى علي مع نظيره الصيني وانجي يي، وذلك على هامش أعمال الدورة 48 من اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان.
وناقشا الوزيرين سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والإنسانية والتنموية والتجارية والاقتصادية والإقليمية.
بوابة العرب
وزير الخارجية الصومالي يلتقي نظيره الصيني
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اجتمع وزير الخارجية الصومالي عبد السعيد موسى علي مع نظيره الصيني وانجي يي، وذلك على هامش أعمال الدورة 48 من اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان.
اجتمع وزير الخارجية الصومالي عبد السعيد موسى علي مع نظيره الصيني وانجي يي، وذلك على هامش أعمال الدورة 48 من اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان.