وزير الخارجية الصومالي يلتقي نظيره الصيني

الأربعاء 23/مارس/2022 - 12:23 ص

اجتمع وزير الخارجية الصومالي عبد السعيد موسى علي مع نظيره الصيني وانجي يي، وذلك على هامش أعمال الدورة 48 من اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في مدينة إسلام آباد بجمهورية باكستان.

وناقشا الوزيرين سبل تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والإنسانية والتنموية والتجارية والاقتصادية والإقليمية.