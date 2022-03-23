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الأربعاء 23 مارس 2022
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رئيس مجلس الادارة والتحرير
عبد الرحيم علي
رئيس التحرير التنفيذي
داليا عبد الرحيم
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اقتصاد

البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

بورصة فلسطين
بورصة فلسطين
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.25% ما يعادل 1.52 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 611.05 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180,493 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 354,928 دولارًا نُفِّذت بـ 97 صفقة.

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بورصة فلسطين انخفاض