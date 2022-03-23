البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض

الأربعاء 23/مارس/2022 - 02:29 ص

أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.25% ما يعادل 1.52 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 611.05 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180,493 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 354,928 دولارًا نُفِّذت بـ 97 صفقة.