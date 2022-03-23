أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.25% ما يعادل 1.52 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 611.05 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 180,493 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 354,928 دولارًا نُفِّذت بـ 97 صفقة.
اقتصاد
البورصة الفلسطينية تغلق تداولاتها على انخفاض
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أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.25% ما يعادل 1.52 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 611.05 نقطة.
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.25% ما يعادل 1.52 نقطة، ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 611.05 نقطة.